Premier regard sur L’homme qui danse La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

Premier regard sur L’homme qui danse Jeudi 8 janvier 2026, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre sur réservation

Fidèle à sa démarche, elle adapte à la scène un roman de Victor Jestin, L’homme qui danse, dans une pièce pluridisciplinaire pour 3 comédien·nes. Dans un écrin épuré, un même interprète est Arthur, enfant à l’écart, puis adulte qui dissout sa vie sur le dancefloor d’une boîte de nuit, jusqu’à l’usure et la désillusion. Au gré du temps filant sur une bande-son évocatrice entre tubes et musique originale, il découvre et questionne son corps au contact de la danse et des hommes et femmes qu’il croise. Autant de réflexions déployées par ce spectacle, qui donne une place centrale au geste chorégraphique. Découvrez une étape de ce travail en cours à La Manufacture CDCN à La Rochelle.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Après FIEF, la compagnie 3B continue de raconter nos solitudes par le prisme de personnages en marge. danse culture