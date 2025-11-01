Premier regard sur Singe La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

Premier regard sur Singe Jeudi 26 mars 2026, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre sur réservation

Tour à tour animaux, humain·e·s, créatures imaginaires et déesses, elles dialoguent pour percer les secrets du monde. Usant de leurs voix comme d’une matière plastique qu’elles multiplient, modulent ou distordent, elles se laissent traverser par les vibrations sonores, enrichies par leurs deux violons. Dans un paysage poétique et surréaliste mouvant, le corps est flexible, le geste précis alors que différentes temporalités se superposent pour ébranler nos rythmes et questionner notre rapport au temps. Singe est une création immersive et multidisciplinaire, où danse, cinéma, poésie ou comédie musicale se mêlent, pour nous entrainer dans une expérience sensorielle totale et… animale. À l’occasion d’une étape de travail à La Manufacture CDCN de La Rochelle, découvrez cette création en cours et échangez avec les artistes.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Chanteuses et chorégraphes, Mathilde Bonicel et Inês Campos ont imaginé un univers onirique inspiré de la nature où la frontière entre réalité et fiction reste mystérieuse. culture danse

Ines Campos