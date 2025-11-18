Premier regard sur Stabat Mater, les voix du corps La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

Premier regard sur Stabat Mater, les voix du corps Jeudi 11 décembre, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T18:30:00 – 2025-12-11T19:30:00

Fin : 2025-12-11T18:30:00 – 2025-12-11T19:30:00

Un dialogue fait d’échos, de surimpressions et de croisements entre chants, guitare, et chorégraphie des corps. Dans cette réécriture contemporaine, le flamenco se revivifie par la puissance du féminin et la spiritualité qu’exhale ce poème, ici rendu profane. Par cet enrichissement mutuel, tous deux dépassent leurs propres limites et portent à une véritable intensité leur double essence commune : l’immense peine et la dignité. Accompagnée de deux danseuses flamenca, d’un musicien et d’un chanteur, la chorégraphe Ana Pérez présentera une étape de travail de sa pièce en cours de création.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/813-1er-regard-sur-stabat-mater-les-voix-du-corps?session=813 »}]

Poème religieux médiéval, le Stabat Mater originel évoque la souffrance d’une femme restée debout face à la perte de son enfant. danse culture

Alain Scherer