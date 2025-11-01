Premier Salon du Livre spécial « Auto-édités et indépendant.e.s » Haguenau

Premier Salon du Livre spécial « Auto-édités et indépendant.e.s »

16 Place d’Armes Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-01

Que vous soyez passionné(e) de romans, de poésie, de récits de vie, de développement personnel, de fantasy ou de littérature engagée, vous découvrirez lors de ce salon près d’une 40aine d’auteurs qui ont choisi d’écrire, de créer, de témoigner… et qui méritent d’être lus et entendus. Ce salon est plus qu’un événement littéraire c’est un espace de liberté, de partage et de rencontres.

16 Place d’Armes Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est salondulivrehaguenau@gmail.com

English :

Whether you’re passionate about novels, poetry, life stories, personal development, fantasy or committed literature, you’ll discover nearly 40 authors who have chosen to write, to create, to bear witness? and who deserve to be read and heard. The salon is more than a literary event: it’s a space for freedom, sharing and encounters.

German :

Ob Sie sich für Romane, Poesie, Lebensgeschichten, persönliche Entwicklung, Fantasy oder engagierte Literatur interessieren, auf dieser Messe werden Sie rund 40 Autoren entdecken, die sich dafür entschieden haben, zu schreiben, zu schaffen, zu berichten? und die es verdienen, gelesen und gehört zu werden. Diese Messe ist mehr als eine literarische Veranstaltung: Sie ist ein Ort der Freiheit, des Austauschs und der Begegnung.

Italiano :

Se siete appassionati di narrativa, poesia, storie di vita, sviluppo personale, fantasy o letteratura impegnata, scoprirete quasi 40 autori che hanno scelto di scrivere, creare, testimoniare e che meritano di essere letti e ascoltati. Questa fiera è più di un semplice evento letterario: è un luogo di libertà, condivisione e incontro.

Espanol :

Tanto si le apasiona la ficción, la poesía, las historias de vida, el desarrollo personal, la fantasía o la literatura comprometida, descubrirá cerca de 40 autores que han elegido escribir, crear, dar testimonio… y que merecen ser leídos y escuchados. Esta feria es más que un evento literario: es un lugar de libertad, de compartir y de encuentro.

