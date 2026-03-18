Premier Tournoi amical de Jeu de Dames Quartier Arsenal Tarbes

Premier Tournoi amical de Jeu de Dames

Quartier Arsenal 14 rue de la Chaudronnerie Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Grande nouveauté cette année !

Cette compétition est ouverte à tous et toutes, licenciés ou non, débutants comme joueurs confirmés.

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce jeu mythique dans une atmosphère conviviale.

Cet événement revêt une dimension particulière Le club de l’Échiquier de Bigorre fête en 2026 son 100ème anniversaire ; un siècle d’histoire, de passion et de transmission autour des jeux de réflexion à Tarbes et dans les Hautes-Pyrénées.

Nous serions heureux de vous accueillir pour couvrir cet événement exceptionnel qui fera de Tarbes, le temps d’un week-end, la capitale régionale des jeux de stratégie.

Inscription sur place dès 9h

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Quartier Arsenal 14 rue de la Chaudronnerie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 24 58 29 lechiquierdebigorre@gmail.com

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English :

New this year!

This competition is open to all, licensed or not, beginners and experienced players alike.

A unique opportunity to discover or rediscover this mythical game in a friendly atmosphere.

This event takes on a special dimension: in 2026, the Échiquier de Bigorre club celebrates its 100th anniversary; a century of history, passion and transmission of the game of chess in Tarbes and the Hautes-Pyrénées.

We would be delighted to welcome you to cover this exceptional event, which will make Tarbes the regional capital of strategy games for a weekend.

On-site registration from 9 a.m

L’événement Premier Tournoi amical de Jeu de Dames Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65