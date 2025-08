Premier vide-greniers de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais

Parking de l’Agorespace de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-24 08:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-24

Premier vide-greniers à Saint-Laurent-en-Brionnais, Parking de l’Agorespace (près de la mairie). Restauration et buvette.

Au profit de l’Association Eglise et Patrimoine de Saint-Laurent-en-Brionnais.

Pour les vendeurs renseignements et inscriptions auprès de Suzanne Augagneur (06 71 89 71 59) ou de Bernard Durix (07 81 52 78 78). Emplacement 5 m x 3 m à 5€. .

Parking de l’Agorespace de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 06 08 suzanneaugagneur@orange.fr

