PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE Juzet-d’Izaut

PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE Juzet-d’Izaut mercredi 30 juillet 2025.

PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE

RDV PLACE DE LA MAIRIE Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Une belle aventure vous attend dans les Pyrénées à 1h de Toulouse !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Pour découvrir encore plus en profondeur le milieu souterrain, et commencer à se familiariser avec les techniques de progression sur corde cette demi-journée d’initiation est idéale pour tous, dont les débutant à partir de 12 ans. 50 .

RDV PLACE DE LA MAIRIE Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

A great adventure awaits you in the Pyrenees, just 1 hour from Toulouse!

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Ein tolles Abenteuer erwartet Sie in den Pyrenäen, nur 1 Stunde von Toulouse entfernt!

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Una grande avventura vi aspetta nei Pirenei, a solo 1 ora da Tolosa!

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Una gran aventura le espera en los Pirineos, ¡a sólo 1 hora de Toulouse!

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

L’événement PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2025-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE