PREMIÈRE APPROCHE DE LA SPÉLÉO SPORTIVE 1/2 JOURNÉE

RDV PLACE DE LA MAIRIE. Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22 2025-12-29

Une belle aventure vous attend dans les Pyrénées à 1h de Toulouse !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Pour découvrir encore plus en profondeur le milieu souterrain, et commencer à se familiariser avec les techniques de progression sur corde cette demi-journée d’initiation est idéale pour tous, dont les débutant à partir de 12 ans. 50 .

English :

A great adventure awaits you in the Pyrenees, just 1 hour from Toulouse!

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

