Première de SISYPHE ! Le Triton Les Lilas

Première de SISYPHE ! Le Triton Les Lilas vendredi 3 octobre 2025.

Première de SISYPHE ! Vendredi 3 octobre, 20h30 Le Triton Seine-St.-Denis

25€ / 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Sisyphe est un laboratoire de création musicale et poétique autour du lien aux racines, dans cinq langues (français, suédois, anglais, arabe, hongrois) écrit, composé et arrangé collectivement. L’une des forces de ce sextet est en effet d’être constitué de six auteurs-compositeurs-interprètes polyglottes : Donia Berriri, Thomas Caillou, Linda Olah, Thibault Perriard, Isabel Sörling et Lawrence Williams. Par delà ses six voix et ses cinq langues, Sisyphe laisse un grand espace à l’expression libre purement instrumentale, comme à une sixième langue commune.

Dans « le Mythe de Sisyphe », Albert Camus se penche sur l’absurdité de ce monde malgré laquelle, selon lui, la vie vaut la peine d’être vécue. D’où que nous venions, où que nous allions, comment ne pas être frappé par l’absurdité du monde qui nous entoure. Et pourquoi ne pas tenter de sublimer cette folie.

Rêver ensemble à cette quête sans fin qu’est celle de notre identité, de nos racines à nos lendemains, est l’une de ces tentatives.

L’ensemble SISYPHE de Donia Berriri est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet en 2025 et 2024

Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/sisyphe-3252 »}]

Laboratoire de création musicale et poétique en français, suédois, anglais, arabe avec Donia Berriri, Thomas Caillou, Linda Olah, Thibault Perriard, Isabel Sörling et Lawrence Williams.

Simon Tailleu