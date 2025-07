PREMIÈRE ÉDITION DE LA GRIMPETTE SAINT PONAISE Saint-Pons-de-Thomières

Route de Narbonne Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La Première Édition de La Grimpette Saint Ponaise

Pour cette première édition, au profit de la Ligue Contre le Cancer du Sein, nous partirons sur un unique parcours d’environ 11 kilomètres avec 350 mètres de dénivelé positif. Un parcours sur mesure pour satisfaire tout aussi bien les fanas de course à pied que les traileurs.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 27 juillet sur 3wsport.com. À vos agendas, nombre de places limité !

Un repas de fin de course vous sera proposé et ouvert à votre entourage!

Ambiance familiale au Rendez vous! .

+33 4 67 97 54 55

