Première édition du Festival Cinemasio au Forum des Images

Pour cette première édition, le festival propose une programmation exigeante qui articule création contemporaine, patrimoine, transmission et réflexion professionnelle, afin de refléter la richesse des trajectoires, des esthétiques et des écritures qui traversent aujourd’hui le paysage cinématographique.

Le Panorama 2026 réunit Dans la cuisine des Nguyen de Stéphane Ly-Cuong, May Day de Mai Hua & Jerry Hyde, Hiver à Sokcho de Koya Kamura, Little Jaffna de Lawrence Valin, ainsi que Yoroï de David Tomaszewski, présentés en présence des cinéastes et accompagnés de rencontres avec le public.

• La soirée d’ouverture : projection de Dans la cuisine des Nguyen de Stéphane Ly-Cuong, en présence de l’équipe du film, suivi d’un karaoké en salle et d’une rencontre !

• Un focus patrimonial est dédié à Yoko Tani, icône glamour oubliée du cinéma français des années 1950 :

→ Les Dents du diable samedi 21 mars à 17h30

→ L’Étoile du silence dimanche 22 mars à 15h

• Une séance tables rondes professionnelles

• Un podcast public avec Quoc Dang Tran, ainsi qu’une masterclass exceptionnelle de Davy Chou accompagnée de la projection de son film Retour à Séoul viennent enrichir ces trois jours de rencontres.

• La compétition de films courts et « Diasporas », présidée par le producteur Vincent Wang, confirme la vocation du Festival Cinemasio : être un lieu de circulation des œuvres, de repérage des talents et de dialogue vivant entre artistes, professionnels et publics.

• La soirée de clôture : la remise des prix des compétitions, la projection de Yoroï de David Tomaszewski en présence du réalisateur, suivi d’une rencontre.

Du 20 au 22 mars, le Forum des images célèbre la diversité des talents d’origine asiatique du cinéma français. Films, rencontres, compétitions, masterclass, podcast, tables rondes professionnelles. 3 jours, 25 réalisateur.ices, une multitude d’histoires.

Du vendredi 20 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-23T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.facebook.com/profile.php?id=61587292044790 https://www.facebook.com/profile.php?id=61587292044790



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

