PREMIÈRE ÉDITION DU TRAIL DES PETITES PYRÉNÉES

Arnaud-Guilhem Haute-Garonne

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Première édition du trail des petites Pyrénées !

Samedi

16h-18h salle des fêtes, retrait des dossards,

Dimanche

8h30 départ de la course de 30 km,

9h départ de la course de 20 km,

10h départ de la course de 10 km,

10h15 départ de la marche 11 km. .

Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie

English :

First edition of the Trail des Petites Pyrénées!

German :

Erste Ausgabe des Trails der kleinen Pyrenäen!

Italiano :

Prima edizione del Trail des Petites Pyrénées!

Espanol :

¡Primera edición del Trail des Petites Pyrénées!

