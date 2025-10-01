Première Guerre mondiale les travailleurs chinois sont-ils les précurseurs de la diaspora ? Saint-Malo

Première Guerre mondiale les travailleurs chinois sont-ils les précurseurs de la diaspora ? Saint-Malo jeudi 15 janvier 2026.

Première Guerre mondiale les travailleurs chinois sont-ils les précurseurs de la diaspora ?

Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Par Michel Peressin. Proposé par l’UTL.

À la fin de l’année 1915, où la guerre fait rage en Europe, la jeune République de Chine fait face aux velléités incessantes de domination japonaise. Les Alliés, manquant de main d’œuvre, proposent alors à la Chine de participer à l’effort de guerre en envoyant en France un contingent de travailleurs non combattants. Dans le courant de l’année 1916, ce sont ainsi 140 000 travailleurs qui seront recrutés et affectés au service des forces françaises et britanniques. À l’issue du conflit, une minorité de travailleurs chinois s’établit en France, constituant ainsi la base d’une diaspora qui, au fil des ans, verra l’installation d’une communauté chinoise de plus en plus nombreuse et active. Respectueuse de ses traditions, la diaspora chinoise en France a su s’intégrer dans le tissu économique national.

Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL. .

Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 029940780

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Première Guerre mondiale les travailleurs chinois sont-ils les précurseurs de la diaspora ? Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel