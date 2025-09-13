Première Journée Nationale des Artistes Contrexéville

Première Journée Nationale des Artistes Contrexéville samedi 13 septembre 2025.

Première Journée Nationale des Artistes

Galerie Thermale Contrexéville Vosges

Le week-end du 13 et 14 septembre 2025, la Galerie Thermale de Contrexéville s’anime pour sa participation à la Première Journée Nationale des Artistes, un événement parrainé par la Ministre de la Culture, Mme Rachida Dati.

Venez à la rencontre des artistes et artisans locaux pour deux jours de portes ouvertes, d’échanges et de découvertes.

Au programme:

– Visite des ateliers Une immersion unique dans le processus de création des artistes.

– Performances en direct Musique et art s’unissent avec les talents de The Absolut’s, Inspecteur Gonzo, Alessandro Barina, Roberte Jolimet, Thierry Perquin et Alain Jenn.

– Moments conviviaux Profitez d’une dégustation « Café & Douceurs » par Toutes Épices.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art, les familles et tous ceux qui souhaitent soutenir la culture locale et le dynamisme de Contrexéville.Tout public

Galerie Thermale Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 43 33 33 42 alex.tutticoloriart@gmail.com

English :

On the weekend of September 13 and 14, 2025, the Galerie Thermale de Contrexéville comes alive for its participation in the Première Journée Nationale des Artistes, an event sponsored by the French Minister of Culture, Mme Rachida Dati.

Come and meet local artists and craftspeople for two days of open doors, exchanges and discoveries.

On the program

– Studio visits: A unique immersion in the artists’ creative process.

– Live performances: Music and art unite with the talents of The Absolut’s, Inspecteur Gonzo, Alessandro Barina, Roberte Jolimet, Thierry Perquin and Alain Jenn.

– Convivial moments: Enjoy a « Café & Douceurs » tasting by Toutes Épices.

A not-to-be-missed event for art lovers, families and all those who want to support local culture and Contrexéville’s dynamism.

German :

Am Wochenende des 13. und 14. September 2025 erwacht die Galerie Thermale de Contrexéville zum Leben, denn sie nimmt an der Première Journée Nationale des Artistes teil, einer Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der Kulturministerin, Frau Rachida Dati.

Treffen Sie lokale Künstler und Kunsthandwerker an zwei Tagen der offenen Tür, des Austauschs und der Entdeckungen.

Auf dem Programm stehen:

– Besuch der Ateliers: Ein einzigartiges Eintauchen in den kreativen Prozess der Künstler.

– Live-Performances: Musik und Kunst vereinen sich mit den Talenten von The Absolut’s, Inspector Gonzo, Alessandro Barina, Roberte Jolimet, Thierry Perquin und Alain Jenn.

– Gesellige Momente: Genießen Sie eine Verkostung « Café & Douceurs » von Toutes Épices.

Ein Muss für Kunstliebhaber, Familien und all jene, die die lokale Kultur und die Dynamik von Contrexéville unterstützen möchten.

Italiano :

Il fine settimana del 13 e 14 settembre 2025, la Galerie Thermale de Contrexéville parteciperà alla prima Giornata Nazionale degli Artisti, un evento patrocinato dal Ministro della Cultura francese, Rachida Dati.

Venite a conoscere gli artisti e gli artigiani locali per due giorni di porte aperte, scambi e scoperte.

Il programma comprende

– Visite in studio: un’occasione unica per immergersi nel processo creativo degli artisti.

– Performance dal vivo: musica e arte si fondono con i talenti di The Absolut’s, Inspecteur Gonzo, Alessandro Barina, Roberte Jolimet, Thierry Perquin e Alain Jenn.

– Momenti conviviali: degustazione di « Café & Douceurs » a cura di Toutes Épices.

Un evento da non perdere per gli amanti dell’arte, le famiglie e tutti coloro che vogliono sostenere la cultura locale e la vitalità di Contrexéville.

Espanol :

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2025, la Galerie Thermale de Contrexéville participará en la primera Jornada Nacional de los Artistas, un evento patrocinado por la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati.

Venga a conocer a los artistas y artesanos locales durante dos días de jornadas de puertas abiertas, intercambios y descubrimientos.

El programa incluye

– Visitas a los talleres: una oportunidad única para sumergirse en el proceso creativo de los artistas.

– Actuaciones en directo: música y arte se dan la mano con el talento de The Absolut’s, Inspecteur Gonzo, Alessandro Barina, Roberte Jolimet, Thierry Perquin y Alain Jenn.

– Momentos amistosos: Disfrute de una degustación « Café & Douceurs » a cargo de Toutes Épices.

Una cita ineludible para los amantes del arte, las familias y todos aquellos que quieran apoyar la cultura local y la vitalidad de Contrexéville.

