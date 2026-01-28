Première : LA VALLÉE du réalisateur suisse Gwennaël Bolomey, Cinélux, Genève

Première : LA VALLÉE du réalisateur suisse Gwennaël Bolomey Mercredi 18 février, 18h30 Cinélux

de 5.- à 16,50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T18:30:00+01:00 – 2026-02-18T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T18:30:00+01:00 – 2026-02-18T20:00:00+01:00

Première mercredi 18 février à 18h30, suivie d’une discussion en présence du réalisateur Gwennaël Bolomey.

« Je suis devenu père, mais sans propre père ». C’est sur ces mots que s’ouvre le film, au cœur de l’hiver jurassien. À la naissance de ses deux filles, le cinéaste ressent le besoin urgent de remonter dans la vallée. Celle de son enfance, des étés heureux à l’alpage, mais aussi celle d’une rupture: la chute de son père alcoolique.

Avec pudeur et tendresse, le film retrace l’histoire d’une famille pour mieux s’enraciner dans le présent. Celui des liens qui se resserrent face à la maladie, et qui, de génération en génération, transforment la peur en un amour fédérateur.

En collaboration avec Ciné-Doc.

Informations et billetterie

Cinélux 8, boulevard saint-georges Genève 1205 Jonction Genève [{« link »: « https://cinedoc.ch/ »}, {« link »: « https://www.cinelux.ch/2026/01/28/la-vallee-de-gwennael-bolomey/ »}]

Un récit sensible qui explore la relation complexe entre le cinéaste vaudois et son père maniaco-dépressif et alcoolique, en plongeant dans les paysages de son enfance de la vallée de Joux.