Première ligne – Théâtre Théâtre du Champ au Roy Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Première ligne – Théâtre

Théâtre du Champ au Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11 21:10:00

Date(s) :

2027-03-11

Porté par un excellent trio de comédiens, Première Ligne est un hommage vibrant, drôle et bouleversant à ceux qui font tenir notre République.

Un médecin en milieu hospitalier , une professeure de collège en zone prioritaire, une policière à la brigade de protection de la famille. Ils ont 25 ans, débutent leur carrière et sont en première ligne des crises que traverse notre société, des points sensibles et des dysfonctionnements de l’institution républicaine.

Portés par une vocation farouche, ils se heurtent quotidiennement aux réalités du terrain : manque de moyens, ordres absurdes, dilemmes éthiques et fatigue démoralisante. Parfois la révolte gronde, parfois le sens s’échappe. Mais chaque jour, il faut tenir bon.

Dans une forme légère et pleine d’humour, réalisée à partir d’entretiens documentaires, Lisa Guez et Alexandre Tran entrechoquent sous nos yeux des anecdotes puissantes. Le théâtre se fait alors un lieu de confessions, de questionnements, de catharsis… Tout public dès 14 ans. .

Théâtre du Champ au Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Première ligne – Théâtre Guingamp a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol