PREMIERE NEIGE !

Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

En attendant les premiers flocons, venez vous mettre au chaud dans l’igloo le temps d’histoires autour de l’hiver.

Dès 4 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .

Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

While you wait for the first snowflakes to fall, come and keep warm in the igloo for a few winter stories.

German :

Während Sie auf die ersten Schneeflocken warten, können Sie es sich im Iglu bei Geschichten rund um den Winter gemütlich machen.

Italiano :

Mentre aspettate che cadano i primi fiocchi di neve, venite a riscaldarvi nell’igloo per ascoltare le storie invernali.

Espanol :

Mientras esperas a que caigan los primeros copos de nieve, ven a calentarte en el iglú para escuchar algunos cuentos de invierno.

L’événement PREMIERE NEIGE ! Mayenne a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne