PREMIERE NEIGE !
Début : 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23 2025-12-30
En attendant les premiers flocons, venez vous mettre au chaud dans l’igloo le temps d’histoires autour de l’hiver.
Dès 4 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
English :
While you wait for the first snowflakes to fall, come and keep warm in the igloo for a few winter stories.
German :
Während Sie auf die ersten Schneeflocken warten, können Sie es sich im Iglu bei Geschichten rund um den Winter gemütlich machen.
Italiano :
Mentre aspettate che cadano i primi fiocchi di neve, venite a riscaldarvi nell’igloo per ascoltare le storie invernali.
Espanol :
Mientras esperas a que caigan los primeros copos de nieve, ven a calentarte en el iglú para escuchar algunos cuentos de invierno.
