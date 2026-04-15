Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Librairie Le Grand Bain Bannalec

Bannalec

Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

On vous lit la première page de livre adapté au cinéma et vous trouvez le titre !

Entrée libre sur réservation .

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English : Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène

L’événement Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS