Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Librairie Le Grand Bain Bannalec

Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Librairie Le Grand Bain Bannalec jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Librairie Le Grand Bain

Adresse : 3 Rue Saint-Lucas

Ville : 29380 Bannalec

Département : Finistère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bannalec

Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

On vous lit la première page de livre adapté au cinéma et vous trouvez le titre !
Entrée libre sur réservation   .

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène

L’événement Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Bannalec (Finistère)