Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Librairie Le Grand Bain Bannalec
Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Librairie Le Grand Bain Bannalec jeudi 21 mai 2026.
Bannalec
Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
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Entrée libre sur réservation .
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
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English : Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène
L’événement Première page Soirée préambule du festival Belle de Scène Bannalec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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