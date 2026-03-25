Première projection du film de danse Influences Salle des fêtes Hambye

Première projection du film de danse Influences

Salle des fêtes 22 Rue des Matignons Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Le 10 avril, 18h30, à la salle des fêtes de Hambye, la Compagnie Indiscernable présentera la sortie de son tout nouveau film de danse, Influences, en présence d’une partie de l’équipe du film.

Réalisé par Sarah Kuntz, il a été tourné fin août 2025 à l’Abbaye de Hambye.

La projection du film sera accompagnée de celle du making of réalisé par Emilie Blondy, document exclusif sur les coulisses de la création de ce projet.

A la suite de la projection, le public pourra profiter d’un temps d’échange avec l’équipe.

Enfin, la mairie de Hambye et la Compagnie Indiscernable inviteront l’ensemble des participants à

un moment convivial pour conclure cette soirée de lancement. .

Salle des fêtes 22 Rue des Matignons Hambye 50450 Manche Normandie +33 6 58 00 52 53 contact.indiscernable@gmail.com

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English : Première projection du film de danse Influences

L’événement Première projection du film de danse Influences Hambye a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme