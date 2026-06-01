Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon Parking de l’École d’Hurigny Hurigny

Hurigny

Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon

Parking de l’École d’Hurigny 250 Rue du clos du Puits Hurigny Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2029-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon. Organisé par les résidents et leur éducateurs.

3 Parcours (6,10 et 13 km) avec ravitaillement. .

Parking de l’École d’Hurigny 250 Rue du clos du Puits Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 38 12 87 puv@pbmacon.fr

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English : Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon

L’événement Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon Hurigny a été mis à jour le 2026-06-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)