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Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon Parking de l’École d’Hurigny Hurigny

Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon Parking de l’École d’Hurigny Hurigny dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Parking de l'École d'Hurigny

Adresse : 250 Rue du clos du Puits

Ville : 71870 Hurigny

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : jeudi 20 septembre 2029

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 5 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Hurigny

Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon

Parking de l’École d’Hurigny 250 Rue du clos du Puits Hurigny Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2029-09-20 14:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon. Organisé par les résidents et leur éducateurs.
3 Parcours (6,10 et 13 km) avec ravitaillement.   .

Parking de l’École d’Hurigny 250 Rue du clos du Puits Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 38 12 87  puv@pbmacon.fr

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English : Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon

L’événement Première randonnée des Papillons Blancs de Mâcon Hurigny a été mis à jour le 2026-06-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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