Première séance de dédicace du livre « Les Années noires dans la vallée de la Fensch » Dimanche 21 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00 Musée de la Moselle en 1939-1945 Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le nouveau livre de Philippe Wilmouth, responsable du musée, sort à l’occasion de ces journées. L’auteur sera présent pour une séance de dédicaces. Fruit de dix ans de recherches, l’ouvrage compte 480 pages et 600 photos et s’intitule » Les Années noires dans la vallée de la Fensch « .

Musée de la Moselle en 1939-1945 2 rue des Artisans, 57300 Hagondange Hagondange 57300 Moselle Grand Est http://www.chez.com/ascomemo/ Le musée de la Moselle en 1939-1945, créé en 2007, a récemment déménagé dans un espace plus vaste et mieux adapté, permettant de déambuler à travers un parcours chronologique et thématique. Il couvre tous les aspects de la Moselle annexée par l’Allemagne nazie et relate, à travers une riche collection de documents et d’objets originaux mis en situation, les drames de cette terre de l’entre-deux : évacuations, drôle de guerre, annexion, défrancisation, germanisation, vie quotidienne, expulsions, nazification, incorporation de force, transplantations, résistance, répression et, enfin, libération.

Le musée s’étend sur plus de 300 m² d’exposition dense, correspondant à plus de deux heures de visite libre ou guidée.

Un centre de documentation et une bibliothèque spécialisée complètent le dispositif. À proximité de la sortie d’autoroute « Hagondange ». Parking disponible. Accès de plain-pied, offrant une accessibilité facilitée aux personnes à mobilité réduite.

