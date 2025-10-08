Première séance Super-Héros Montargis
Première séance Super-Héros Montargis mercredi 8 octobre 2025.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-10-08 16:00:00
fin : 2025-10-08 18:00:00
2025-10-08
Le dessin animé suivra les premières aventures d'un super-héros très connu. Ce dernier est mordu par une araignée radioactive.
À partir de 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
First Superhero session
German :
Erste Sitzung Superhelden
Italiano :
Prima sessione di Supereroi
Espanol :
Primera sesión de Superhéroes
