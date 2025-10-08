Première séance Super-Héros Montargis

Première séance Super-Héros Montargis mercredi 8 octobre 2025.

Première séance Super-Héros

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 16:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Première séance Super-Héros

Le dessin animé suivra les premières aventures d’un super-héros très connu. Ce dernier est mordu par une araignée radioactive.

À partir de 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

First Superhero session

German :

Erste Sitzung Superhelden

Italiano :

Prima sessione di Supereroi

Espanol :

Primera sesión de Superhéroes

