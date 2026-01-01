Première soirée ados Espace social des Vaux d’Yonne Clamecy

Première soirée ados

Nouveau ! Première soirée ados organisée par l’Espace Social des Vaux d’Yonne préparation des prochaines soirées planning, budget, sorties… repas inclus Transport retour possible Inscription obligatoire (places limitées) Pour les 12-17 ans Adhésion annuelle 10€ .

Espace social des Vaux d’Yonne 6 rue des Granges Château du Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 71 48 00 espacejeunes.espacesocial@orange.fr

