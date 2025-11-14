Première soirée au coin du feu Médiathèque De Saint-Yrieix sur Charente Saint-Yrieix-sur-Charente

Première soirée au coin du feu

Médiathèque De Saint-Yrieix sur Charente
19B Avenue de l'Union
Saint-Yrieix-sur-Charente
Charente

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 18:30:00

Vous avez adoré la soirée années 80, venez à la soirée des années 90… Ils vous promettent une ambiance digne des meilleures soirées d’Hélène et les Garçons… sans la cafèt’, mais avec les hits et les looks de l’époque !

English :

If you loved the 80s party, come along to the 90s party? They promise you an atmosphere worthy of the best Hélène et les Garçons evenings? without the cafèt? but with the hits and looks of the era!

German :

Sie haben die 80er Jahre Party geliebt, dann kommen Sie zur 90er Jahre Party Sie versprechen Ihnen eine Atmosphäre wie bei den besten Abenden von Hélène et les Garçons? ohne Cafeteria, aber mit den Hits und Looks der damaligen Zeit!

Italiano :

Se vi è piaciuta la festa degli anni ’80, venite a quella degli anni ’90? Vi promettono un’atmosfera degna delle migliori serate di Hélène et les Garçons, senza il caffè, ma con i successi e i look dell’epoca!

Espanol :

Si te encantó la fiesta de los 80, ven a la de los 90? Te prometen un ambiente digno de las mejores veladas de Hélène et les Garçons… sin el cafèt… ¡pero con los éxitos y los looks de la época!

