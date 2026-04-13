Première Sortie Wattrelos Raid’Louffes, Wattrelos, Wattrelos
Première Sortie Wattrelos Raid’Louffes, Wattrelos, Wattrelos dimanche 3 mai 2026.
Première Sortie Wattrelos Raid’Louffes Dimanche 3 mai, 18h00 Wattrelos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T18:00:00+02:00 – 2026-05-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T18:00:00+02:00 – 2026-05-03T20:00:00+02:00
Première sortie de l’équipe Wattrelos Raid’Louffes pour le Challenge Mai à vélo 2026
Rendez-vous le dimanche 3 mai à 18 heures : parking de la rue de Boulogne à côté du rond-point au Touquet Saint Gérard
Bouteille d’eau au départ et au retour on partagera un verre avec quelques vitamines
Gratuit
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Wattrelos Rue de Boulogne Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « raid.louffes@gmail.com »}]
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