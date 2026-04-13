Première Sortie Wattrelos Raid’Louffes, Wattrelos, Wattrelos

Première Sortie Wattrelos Raid’Louffes Dimanche 3 mai, 18h00 Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T18:00:00+02:00 – 2026-05-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00+02:00 – 2026-05-03T20:00:00+02:00

Première sortie de l’équipe Wattrelos Raid’Louffes pour le Challenge Mai à vélo 2026

Rendez-vous le dimanche 3 mai à 18 heures : parking de la rue de Boulogne à côté du rond-point au Touquet Saint Gérard

Bouteille d’eau au départ et au retour on partagera un verre avec quelques vitamines

Gratuit

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Wattrelos Rue de Boulogne Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « raid.louffes@gmail.com »}]

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