Premières Bobines – Atelier Trucages de cinéma Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tous les films et ateliers du festival sont gratuits, avec une jauge limitée. Nous vous conseillons de réserver votre place auprès du service billetterie du festival, à Ormédo ou au Château de La Gobinière, sur le site www.lodyssee-lagobiniere.fr ou encore par téléphone au 02 51 78 33 17* à partir du 19 septembre.*Horaires de la billetterie du festival : du mardi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Animé par Julie BrébionPartez à la découverte de l’univers fascinant de Georges Méliès, le magicien du grand écran. Vous verrez comment, il y a plus de 100 ans, on créait des effets spéciaux incroyables… sans ordinateur.Venez créer vos propres séquences inspirées des films muets !Jeudi 23 octobre – 10h et 15h – durée 2h – de 8 à 12 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60, au 02 51 78 33 17 ou sur www.lodyssee-lagobiniere.fr

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr