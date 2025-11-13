Premières Classes Rencontre Mois du documentaire Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Premières Classes Rencontre Mois du documentaire

Jeudi 13 novembre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Dans le cadre du Mois du documentaire, projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Kateryna Gornostai, en visio depuis l’Ukraine.

Centré sur la question de l’éducation et le maintient des écoles ouvertes, malgré parfois la proximité du front, il s’agit d’un portrait de la résilience d’un peuple, soucieux, au-delà de sa propre défense, de conserver sa culture et son Histoire, qui ne peuvent être réduites au conflit en cours. Emouvant par l’esprit de résistance qu’il charrie, ce film est un témoignage poignant et cru, affirmant la vie au milieu du carnage.



De Kateryna Gornostai

Ukraine 2025 VOSTFR Documentaire .

English :

As part of Documentary Month, screening followed by a meeting with director Kateryna Gornostai, via video from Ukraine.

German :

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms, Vorführung mit anschließendem Treffen mit der Regisseurin Kateryna Gornostai, per Videokonferenz aus der Ukraine.

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Documentario, proiezione seguita da un incontro con la regista Kateryna Gornostai, in video dall’Ucraina.

Espanol :

En el marco del Mes del Documental, proyección seguida de un encuentro con la directora Kateryna Gornostai, por vídeo desde Ucrania.

