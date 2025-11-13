Premières Classes Soirée Echange Cinéma Olympia Pontarlier

Premières Classes Soirée Echange

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Dans le cadre du Festival Diversité, Votre Cinéma Olympia vous propose de découvrir Premières Classes Jeudi 13 Novembre à 20h30.

Temps d’Echange à la suite du film assuré par le CASNAV de Besançon (Centre Académique pour la Scolarisation des Enfants Nouvellement Arrivés)

Synopsis En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance. Sur la ligne de front ou dans des zones plus reculées, l’apprentissage continue malgré tout .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Premières Classes Soirée Echange Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS