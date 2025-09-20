Premières fois dans les archives ! Archives départementales Privas

Public : adulte débutant (ou non), seul ou à plusieurs (maximun 3/4), enfants de plus de 10 ans avec un adulte. Inscription conseillée au 04 75 66 98 00.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les archives vous font de l’oeil mais vous intriguent tout autant.

Auguste Plat est-il vraiment celui qui vous est donné à lire ? A vous de décortiquer les documents pour vérifier son histoire Les indices pour débuter : un nom, un acte de mariage, une carte postale. A votre disposition : des archives, et… un archiviste pour vous aiguiller !

Archives départementales Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475669800 http://archives.ardeche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

@Archives départementales de l’Ardèche