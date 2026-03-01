Premières lectures lire avec bébé rue Dixmude Lesneven
Premières lectures lire avec bébé rue Dixmude Lesneven vendredi 27 mars 2026.
Premières lectures lire avec bébé
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 09:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance
Atelier d’éveil au livre pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans
Quand commencer les lectures à son bébé ? Quel genre de livre peut-on lire ? Les bébés comprennent-ils les histoires ?
9h30 ou 10h30
Sur inscription .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Premières lectures lire avec bébé
L’événement Premières lectures lire avec bébé Lesneven a été mis à jour le 2026-03-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne