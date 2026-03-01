Premières lectures lire avec bébé rue Dixmude Lesneven

Premières lectures lire avec bébé

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance

Atelier d’éveil au livre pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans

Quand commencer les lectures à son bébé ? Quel genre de livre peut-on lire ? Les bébés comprennent-ils les histoires ?

9h30 ou 10h30

Sur inscription .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Premières lectures lire avec bébé

L’événement Premières lectures lire avec bébé Lesneven a été mis à jour le 2026-03-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne