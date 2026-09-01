Informations pratiques

Bourg-Bruche

Premières Loges

/ Bourg-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

Après le magnifique succès de SENTINELLE, le destin du faucon pèlerin, le cinéaste suisse Vincent Chabloz revient avec une œuvre à la fois personnelle et universelle, fruit de quatre ans de recherches minutieuses dans une forêt de montagne, son terrain de prédilection.

Il partage avec PREMIÈRES LOGES le meilleur de lui-même, livrant des images particulièrement rares et belles. Une plongée intime au cœur du vivant, portée avec science et poésie par les mots de Vincent Delfosse, qui arpente avec son carnet les mêmes espaces sauvages.

Dans une forêt oubliée des hommes, quelque part dans les Alpes, le printemps arrive. Du torrent gonflé par la fonte des neiges à la limite des derniers arbres, voici la saison des conquêtes territoriales et amoureuses, puis des naissances.

La martre, le hibou grand-duc, la rare gélinotte ou le redoutable épervier se toisent et mêlent leurs destins à ceux d’autres êtres à découvrir jusqu’aux creux des loges, dans chaque arbre, la montagne regorge de vies. En entrant dans la grande forêt, un visiteur va y tisser sa propre histoire.

En répondant à l’appel de la forêt, il va aussi se rencontrer lui-même, et tout ce qui le lie aux saisons, aux montagnes et aux autres animaux. Tout comme celui qui écoutera cette histoire, il n’en sortira pas indemne. .

/ Bourg-Bruche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

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L’événement Premières Loges Bourg-Bruche a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche