Premières Lunes – Ciné-discussion Cinéma Le Montagnard La Montagne

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 17:30 – 20:00

Gratuit : non 4,50 € / 6 € Tout public

« Premières Lunes », documentaire de Mélanie Mélot (France) 1h02Alors que certaines jeunes filles marquent le passage de leurs premières règles par des célébrations, d’autres le taisent ou le redoutent. Moment charnière, ce film explore comment ce vécu redéfinit leur lien avec leur mère, entre traditions, quête d’émancipation et libération des non-dits. Une plongée sensible dans une diversité culturelle et émotionnelle. La réalisatrice Mélanie Mélot se confronte à ce passage avec sa propre fille et nous propose de rencontrer des jeunes filles au Sénégal, en France et à la Réunion, pour évoquer ce que l’arrivée des premières règles implique comme changement dans leur vie et comment cette étape est vécue. Séance à l’occasion de la Semaine internationale des Droits de la Femme Animée par l’éducatrice menstruelle Mélanie Capelle (qui a participé au film). Avant la séance, dans le hall du cinéma seront installés différents jeux sur le cycle menstruel qui seront présentés avant le film. Les jeunes intéressés et leurs parents sont conviés dès 17h pour cette information ludique et pédagogique.

Cinéma Le Montagnard La Montagne 44620

02 40 65 70 02



