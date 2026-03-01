Premières Lunes Soirée Echange Cinéma Olympia Pontarlier
Premières Lunes Soirée Echange Cinéma Olympia Pontarlier lundi 30 mars 2026.
Premières Lunes Soirée Echange
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:30:00
fin : 2026-03-30 22:30:00
Date(s) :
2026-03-30
En partenariat avec Libres et Bulles. Une Soirée Echange autour du film Premières Lunes .
Synopsis Alors que certaines jeunes filles marquent le passage de leurs premières règles par des célébrations, d’autres le taisent ou le redoutent. Moment charnière, ce film explore comment ce vécu redéfinit leur lien avec leur mère, entre traditions, quête d’émancipation et libération des non-dits. .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Premières Lunes Soirée Echange
L’événement Premières Lunes Soirée Echange Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS