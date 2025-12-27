Premières neiges au cinéma La Belle Equipe ; ma première séance Place de l’Église Callac

Premières neiges au cinéma La Belle Equipe ; ma première séance

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 11:00:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Ma Première Séance, à partir de 3 ans. La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

