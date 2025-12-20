Premières Neiges Cinéma Le Félix Labouheyre

Premières Neiges

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.4 – 3.4 – 3.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

C’est le premier Cinépitchoun de l’année !

A partir de 3 ans

Venez voir le programme de courts métrages , entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, qui raconte à hauteur d’enfants les premières neiges…

La séance sera suivi d’un atelier création de Neige ! Ca tombe bien !

C’est le premier Cinépitchoun de l’année !

A partir de 3 ans

Venez voir le programme de courts métrages , entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, qui raconte à hauteur d’enfants les premières neiges…

La séance sera suivi d’un atelier création de Neige ! Ca tombe bien ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Premières Neiges

It’s the first Cinépitchoun of the year!

Ages 3 and up

Come and see this program of short films, a mix of fiction, fantasy and documentary, which tells the story of the first snows from a child?s point of view?

The screening will be followed by a snow-making workshop! Perfect timing!

L’événement Premières Neiges Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande