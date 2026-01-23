PREMIÈRES PAGES 2026 Vialas

PREMIÈRES PAGES 2026

Médiathèque Vialas Lozère

Début : 2026-03-20 17:30:00

La médiathèque de Vialas dans le cadre des Premières pages 2026, vous convie au spectacle par voix et par mots Les gourmandises d’Aloyse de Aloyse Brosse le vendredi 20 mars à 17h30.

En partant sur la banquise pour rencontrer Tuk et ses histoires du grand Nord, en vous laissant caresser par de douces chansons venant des quatre coins du monde et en succombant à des histoires savoureuses et mélodieuses pour les petits gourmands, vos enfants partiront à la rencontre de mot, de son, de chant, de musique et de théâtre d’ombre dans ce qui sera, peut-être, le premier spectacle de leur vie.

Spectacle tout public (0-3 ans et leur famille), gratuit. .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 biblio.vialas@orange.fr

As part of the Premières pages 2026 program, the Vialas media library invites you to a show of voices and words entitled Les gourmandises d’Aloyse by Aloyse Brosse.

Show for all ages (0-3 years and their families), free of charge.

