Premières Pages Bonjour la mer Place Noël Poujade Gourdon

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Gratuit

Début : 2026-03-21 10:30:00
2026-03-21

En partenariat avec le RPE, dans le cadre de Premières Pages. Venez découvrir l'album Encore un plouf ! d'Isabelle Ricq, à travers un atelier pour les petits.

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  bibliotheque@ccqb.fr

In partnership with RPE, as part of Premières Pages

