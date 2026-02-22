» Premières Pages »

CCQB 98, Avenue Gambetta Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-03-01

Initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication et coordonnée, dans le Lot, par la Bibliothèque Départementale du Lot (BDL) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’Opération Premières Pages familiarise l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge.

L’opération de diffusion d’un album de littérature est reconduite dans le Lot pour l’année 2026

L’opération de diffusion d’un album de littérature est reconduite dans le Lot pour l’année 2026. Elle concernera les parents ayant eu ou ayant adopté un enfant en 2025.

La Communauté de Communes Quercy Bouriane propose des animations de sensibilisation à l’accompagnement des tout petits à la lecture, en lien avec les partenaires de la petite enfance sur le territoire et les services de la CCQB RPE, Bibliothèque Intercommunale à Gourdon (BIG), Bibliothèque & ACM de Saint Germain du Bel Air, du Vigan, de Gourdon, Crèche Écoute s’il Joue, Écoles, MJC et PMI…

CCQB 98, Avenue Gambetta Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 23 70

English :

Initiated by the Ministry of Culture and Communication and coordinated, in the Lot, by the Bibliothèque Départementale du Lot (BDL) and the Caisse d?Allocations Familiales (CAF), Opération Premières Pages familiarizes children with books from an early age.

The operation to distribute a literary album is renewed in the Lot for the year 2026

