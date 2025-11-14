Premières Rencontres Régionales de l’Hydrologie Régénérative Domaine de la Bétheline, 37 Chemin de la Bétheline 13013 Marseille Marseille 1er Arrondissement

Premières Rencontres Régionales de l’Hydrologie Régénérative

Vendredi 14 novembre 2025 de 18h à 21h.

CMA des Lices, 12 rue des Lices, 13007.

Samedi 15 novembre 2025 de 8h30 à 18h.

La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi, 13001.

Dimanche 16 novembre 2025 de 9h à 16h.

Début : 2025-11-14 09:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Agir pour l’eau et la résilience des territoires en Paca.

Première édition des Rencontres Régionales Pour Une Hydrologie Régénérative Paca

Les Rencontres se dérouleront sur 3 jours, en différents lieux, pour rassembler les acteurs et habitants du territoire. Un moment convivial pour échanger autour de notre ressource la plus précieuse sur Terre l’eau douce.

Entrée gratuite, libre et consciente . .

English :

Acting for water and territorial resilience in Provence-Alpes-Côte d’Azur.

First edition of the Rencontres Régionales Pour Une Hydrologie Régénérative Paca

German :

Handeln für das Wasser und die Widerstandsfähigkeit der Gebiete in der Region Paca.

Erste Ausgabe der Regionalen Treffen für eine regenerative Hydrologie Paca

Italiano :

Interventi per l’acqua e la resilienza regionale in Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Prima edizione dei Rencontres Régionales Pour Une Hydrologie Régénérative Provence-Alpes-Côte d’Azur

Espanol :

Actuar por el agua y la resiliencia regional en Provenza-Alpes-Costa Azul.

Primera edición de los Rencontres Régionales Pour Une Hydrologie Régénérative Provence-Alpes-Côte d’Azur

