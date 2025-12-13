Premières Scènes Cholet

Premières Scènes

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le Jardin de Verre ouvre ses portes aux jeunes talents du choletais pour une soirée artistique digne de ce nom pour chatouiller nos oreilles, faire briller nos yeux et réchauffer nos cœurs.

Le temps d’une soirée, les jeunes lycéens de Cholet battront au rythme du spectacle vivant, partageront leur talent et souffleront un vent de fraîcheur sur la scène du Jardin de Verre.

Trac, excitation, plaisir de jouer ensemble et découvertes artistiques préparez-vous à un éclat d’émotions ! .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

