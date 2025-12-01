Premières traces Station de ski Barèges

Premières traces

Station de ski BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tous les mercredis, appréciez les pistes avant tout le monde !

Sur inscription, avant 16h la veille, au point d’information (8 personnes maximum). .

Station de ski BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Wednesday, enjoy the slopes before everyone else!

German :

Genießen Sie jeden Mittwoch die Pisten vor allen anderen!

Italiano :

Ogni mercoledì, godetevi le piste prima di tutti gli altri!

Espanol :

Todos los miércoles, ¡disfrute de las pistas antes que nadie!

