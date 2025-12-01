Premières traces Station de ski Barèges
Premières traces Station de ski Barèges mercredi 24 décembre 2025.
Premières traces
Station de ski BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tous les mercredis, appréciez les pistes avant tout le monde !
Sur inscription, avant 16h la veille, au point d’information (8 personnes maximum). .
Station de ski BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Wednesday, enjoy the slopes before everyone else!
German :
Genießen Sie jeden Mittwoch die Pisten vor allen anderen!
Italiano :
Ogni mercoledì, godetevi le piste prima di tutti gli altri!
Espanol :
Todos los miércoles, ¡disfrute de las pistas antes que nadie!
