Premières traces LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Premières traces

LUZ ARDIDEN Départ du télésiège Aulian Express Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 08:00:00

fin : 2026-01-01 09:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Dévale les pistes fraîchement préparées aux côtés des pisteurs.

Vis l’excitation de glisser sur une toile de neige vierge au lever du jour et pars pour une aventure surprenante qui transformera ta manière de vivre la montagne.

> Être au point de rendez-vous avec un forfait de ski acheté la veille (ou automate), équipé et prêt à skier.

> 1h environ, 8 personnes maximum.

> Accessible aux personnes ayant un niveau de ski intermédiaire (à l’aise sur pistes rouges).

> Sous réserve de conditions météorologiques et d’exploitation.

> Gratuit.

> Réservation obligatoire (avant la veille à 16h) sur www.luz-ardiden.com. .

LUZ ARDIDEN Départ du télésiège Aulian Express Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Ride the freshly groomed trails alongside the trackers.

Experience the thrill of gliding over a blank canvas of snow at sunrise and set off on a surprising adventure that will transform the way you experience the mountains.

L’événement Premières traces Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-12-09 par OT de Luz St Sauveur|CDT65