Premières traces LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Premières traces

LUZ ARDIDEN Départ du télésiège Aulian Express Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Plonge au cœur de la montagne et découvre l’exclusivité des Premières Traces.

Accompagne nos pisteurs et explore les coulisses du métier passionnant de la préparation des pistes, tout en apprenant comment se déroule l’ouverture du domaine skiable.

> Être au point de rendez-vous avec un forfait de ski acheté la veille (ou automate), équipé et prêt à skier.

> 1h environ, 12 personnes maximum.

> Accessible aux personnes ayant un niveau de ski intermédiaire (à l’aise sur pistes rouges).

> Sous réserve de conditions météorologiques et d’exploitation.

> Gratuit.

> Réservation obligatoire (avant la veille à 16h) sur www.luz-ardiden.com. .

English :

Dive into the heart of the mountains and discover the exclusivity of Premières Traces.

Join our ski patrollers as they take you behind the scenes of the exciting job of preparing the slopes, while learning about the opening of the ski area.

