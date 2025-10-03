Premiers livres imprimés, une révolution au 15e siècle Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Premiers livres imprimés, une révolution au 15e siècle 3 et 4 octobre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Les premiers livres imprimés, au 15e siècle, sont des témoins particulièrement précieux et émouvants de la période de naissance de l’imprimerie, de cette invention sans précédent pour la diffusion des textes et de la pensée. La bibliothèque de Grenoble en conserve plus de 600, variés par leur contenu et leur format. Comment travaillait un imprimeur au 15e siècle ? Que connaît-on de ces ouvrages et quelle importance ont-ils dans notre patrimoine commun : qui les a lus à l’époque de leur fabrication, qui les a lus depuis, qui les lira encore ? L’exposition est aussi l’occasion de mettre la lumière sur la circulation des idées à Grenoble à cette période, dans le contexte européen des débuts de la Renaissance.

L’exposition proposera plusieurs types de parcours, pour les enfants comme pour les adultes.

La température de la salle est régulée pour la conservation des documents : prévoyez une petite veste si nécessaire.

Du mardi au samedi, de 13h00 à 18h00.

Bibliothèque d'étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France La bibliothèque d'étude et du patrimoine de Grenoble est une bibliothèque classée, en raison de ses collections patrimoniales importantes, d'État et possédées en propre par la ville de Grenoble. C'est à la BEP que ces collections sont conservées et valorisées. Celles-ci représentent près de 25 km de rayonnages, soit la distance de Grenoble à Voiron. Entre autres fonds prestigieux, elles contiennent des manuscrits médiévaux de la Grande Chartreuse, les manuscrits littéraires de Stendhal, une importante collection de presse locale et nationale.

Jacques de Cessoles. Van dogheden unde van guden zeden secht dyt boek, Ville de Grenoble, bibliothèque municipale, G.394 Rés.