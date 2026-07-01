Premiers pas à la découverte des Bryophytes, 13100 Beaurecueil, France, Beaurecueil

Informations pratiques

Premiers pas à la découverte des Bryophytes Samedi 14 novembre, 15h00 13100 Beaurecueil, France Bouches-du-Rhône

Tarifs : Adulte 14€ ; Enfant de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Les mousses (ou Bryophytes) sont souvent considérées comme des végétaux « primitifs » au vu de la longue évolution des plantes que l’on côtoie tous les jours. Mais à y regarder de plus près (surtout avec une loupe…), il n’en est rien.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir le samedi 14 novembre à Roques-Hautes au pied de la Sainte Victoire. De quoi noter, idéalement une loupe avec un grossissement minimum x10, et nous voilà partis pendant trois heures à la découverte de ces végétaux « petits mais costauds ».

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-a-la-decouverte-des-bryophytes-9663

13100 Beaurecueil, France 13100 Beaurecueil, France Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-a-la-decouverte-des-bryophytes-9663 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-a-la-decouverte-des-bryophytes-9663 »}]

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