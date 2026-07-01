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Premiers pas à la découverte des Bryophytes, 13100 Beaurecueil, France, Beaurecueil

samedi 14 novembre 2026 · 13100 Beaurecueil, France · Beaurecueil

Premiers pas à la découverte des Bryophytes, 13100 Beaurecueil, France, Beaurecueil

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
13100 Beaurecueil, France
Adresse
13100 Beaurecueil, France
Ville
13100 Beaurecueil
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Tarifs : Adulte 14€ ; Enfant de moins de 12 ans

Premiers pas à la découverte des Bryophytes Samedi 14 novembre, 15h00 13100 Beaurecueil, France Bouches-du-Rhône

Tarifs : Adulte 14€ ; Enfant de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Les mousses (ou Bryophytes) sont souvent considérées comme des végétaux « primitifs » au vu de la longue évolution des plantes que l’on côtoie tous les jours. Mais à y regarder de plus près (surtout avec une loupe…), il n’en est rien.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir le samedi 14 novembre à Roques-Hautes  au pied de la Sainte Victoire. De quoi noter, idéalement une loupe avec un grossissement minimum  x10, et nous voilà partis pendant trois heures à la découverte de ces végétaux « petits mais costauds ».

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-a-la-decouverte-des-bryophytes-9663

13100 Beaurecueil, France 13100 Beaurecueil, France Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-a-la-decouverte-des-bryophytes-9663 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-a-la-decouverte-des-bryophytes-9663 »}]
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