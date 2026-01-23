Premiers pas au cirque Abondant

Premiers pas au cirque

16 Rue de la Demoiselle Abondant Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

En piste ! Que tu sois plutôt clown, funambule ou jongleur, tu trouveras ta place dans la famille du cirque. Tout le monde peut essayer, s’amuser et briller sous les projecteurs.

Une animation pleine d’énergie, de rires et de surprises.

Intervenant Robin

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV au cirque oxymore, 16 Rue de la Demoiselle, 28410 Abondant

ANIMATION FAMILLE Un goûter local est proposé à l’issue de l’animation 5 .

16 Rue de la Demoiselle Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

In the ring! Whether you’re a clown, tightrope walker or juggler, you’ll find your place in the circus family. Everyone can try, have fun and shine in the spotlight.

