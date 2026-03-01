Premiers Pas au Musée

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 09:30:00

fin : 2026-03-26 10:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Une première découverte ludique du musée pour les tout-petits autour de l’équilibre dans les œuvres d’Estève.

Le musée Estève propose Premiers pas au musée , une activité d’éveil destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés. À travers un parcours ludique, les tout-petits découvrent les notions d’équilibre en observant personnages et formes dans les œuvres du peintre Maurice Estève. Cette exploration sensorielle et adaptée se prolonge par une activité créative pour expérimenter à leur tour. Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles. .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

A playful first discovery of the museum for toddlers, focusing on balance in Estève’s works.

L’événement Premiers Pas au Musée Bourges a été mis à jour le 2026-03-19 par OT BOURGES