Premiers pas avec le traitement de texte Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mardi 2 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Découvrez les bases d’un logiciel de traitement de texte : écrire, mettre en forme, enregistrer et imprimer un document n’auront plus de secret pour vous.

Dates et horaires

Début : 2025-12-02T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36