Premiers pas avec le traitement de texte Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 15 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Découvrez les bases d’un logiciel de traitement de texte : écrire, mettre en forme, enregistrer et imprimer un document n’auront plus de secret pour vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38