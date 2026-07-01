Premiers pas en ethnobotanique, Centre Médical de la Tour, 98 Rue de Balotesti, 13105 Mimet, France, Mimet

samedi 10 octobre 2026 · Centre Médical de la Tour, 98 Rue de Balotesti, 13105 Mimet, France · Mimet

Informations pratiques

Premiers pas en ethnobotanique Samedi 10 octobre, 16h30 Centre Médical de la Tour, 98 Rue de Balotesti, 13105 Mimet, France Bouches-du-Rhône

Tarifs : Enfant de moins de 12 ans ; Enfant de plus de 12 ans 8€ ; Adulte adhérent 6€ ; Adulte non adhérent 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00

L’ethnobotanique, l’étude des relations entre les plantes et les cultures humaines, vous invite à une exploration unique en octobre dans la région d’Aix-en-Provence. Découvrez comment les traditions locales valorisent et utilisent les plantes, tout en explorant les magnifiques paysages provençaux.

Nous déambulerons dans le village de Mimet avec une balade guidée de deux heures environ.

Durée : 3h00

Activité organisée par Isabelle – guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-en-ethnobotanique-9666

Centre Médical de la Tour, 98 Rue de Balotesti, 13105 Mimet, France Centre Médical de la Tour, 98 Rue de Balotesti, 13105 Mimet, France Mimet 13105 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-en-ethnobotanique-9666 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/premiers-pas-en-ethnobotanique-9666 »}]

Entre botanique et usages ancestraux Nature Sortie nature